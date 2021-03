EXCLUSIV | "Nu e de vanzare pentru nicio suma!" Atacantul care le TRANTESTE usa in nas FCSB-ului si Universitatii Craiova: "Ramane la noi!"

Cephas Malele (27 ani) a impresionat in primul sau sezon in Liga 1!

Atacantul lui FC Arges are deja 8 goluri inscrise in acest sezon, fiind si cel mai in forma jucator al pitestenilor. Prestatiile sale au atras atentia marilor cluburi, iar FCSB sau Craiova s-ar fi interesat de el.

Malele are contract cu Arges pana la finalul sezonului, insa urmeaza sa isi prelungeasca intelegerea in vara, dupa cum a declarat Viorel Tudose, principalul sponsor al nou-promovatei.

Intrebat despre interesul celor doua echipe pentru atacantul originar din Angola, Viorel Tudose a raspuns transant.

"Sa fie foarte clar! Malele este si va fi jucatorul lui FC Arges. Impresarii lui au un acord de principiu cu FC Arges, va ramane jucatorul nostru.

Am auzit si eu ca se intereseaza Steaua sau Craiova, le spun tuturor: Malele este si va fi jucatorul lui FC Arges si nu este de vanzare, pentru nicio suma in acest moment! FC Arges are in componenta actionari sau finantatori care isi permit sa il plateasca pe Malele inca doi ani de zile!

Va ramane fotbalistul lui FC Arges, cum si ceilalti carora le expira contractul la finalul acestei perioade vor semna contracte pe 2-3 ani de zile.

Malele nu la FCSB, la FC Arges", a spus Viorel Tudose la PRO X.