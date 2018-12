Cei din urma sunt cei dintai! Cum arata clasamentul antrenorilor in functie de trofeele castigate in Romania

Trei dintre antrenorii care se bat la retrogradare au mai multe trofee interne cucerite decat toti ceilalti tehnicieni din Liga 1.

Desi trece prin momente grele la carma lui Dinamo, Mircea Rednic este tehnicianul din Liga 1 cu cele mai multe trofee interne castigate. "Puriul" a castigat doua titluri de campion in Liga 1, unul din Rapid (2002-2003) si altul cu Dinamo (2006-2007), plus o Cupa Romaniei (2002) si doua Supercupa Romaniei tot cu echipa giuleasteana (2002, 2003). El este urmat in acest clasament de antrenorul liderului CFR Cluj, Toni Conceicao, care a cucerit de doua ori Cupa Romaniei (2008-2009, 2015-2016) si o data Supercupa Romaniei (2009). Ultimul loc pe podium in aceasta ierarhie este ocupat de Dorinel Munteanu, actualul antrenor al Concordiei Chiajna, echipa aflata pe penultimul loc in clasamentul Ligii 1, care a devenit campion cu Otelul Galati (2010-2011) si a castigat Supercupa Romaniei (2011) tot cu "otelarii".

Urmeaza un grup de antrenori cu cate un trofeu intern castigat, dintre care se distinge Gica Hagi, campionul-surpriza din sezonul 2016-2017, dar mare parte dintre actualii tehnicieni ai echipelor din prima liga nu au in palmares vreun titlu, Cupa sau Supercupa. Ei fie au avut ghinionul sa antreneze echipe cu pretentii in perioade nefaste din istoria lor, fie au pregatit cluburi mai modeste, cu care au reusit promovari, clasari bune in clasament si chiar calificari in cupele europene, fara insa sa puncteze la capitolul trofee castigate.

Clasamentul Ligii 1 / Palmaresul antrenorului:

1. CFR Cluj - Toni Conceicao (2 Cupa Romaniei, 1 Supercupa Romaniei)

2. FCSB - Mihai Teja (0 trofee)

3. CSU Craiova - Devis Mangia (1 Cupa Romaniei)

4. Sepsi Sf. Gheorghe - Eugen Neagoe (0 trofee)

5. Viitorul - Gica Hagi (1 campionat)

6. Astra Giurgiu - Costel Enache (0 trofee)

7. FC Hermannstadt - Vasile Miriuta (0 trofee)

8. Gaz Metan Medias - urmeaza sa fie ales dintre Cristi Pustai (0 trofee) sau Edi Iordanescu (1 Supercupa Romaniei)

9. Poli Iasi - Flavius Stoican (0 trofee)

10. FC Botosani - Liviu Ciobotariu (0 trofee)

11. Dinamo - Mircea Rednic (2 campionate, 1 Cupa Romaniei, 2 Supercupa Romaniei)

12. Dunarea Calarasi - Dan Alexa (0 trofee)

13. Concordia Chiajna - Dorinel Munteanu (1 campionat, 1 Supercupa Romaniei)

14. FC Voluntari - Cristiano Bergodi (1 Supercupa Romaniei)

Clasamentul, dupa numarul trofeelor interne castigate:

1. Mircea Rednic - 5

2. Toni Conceicao - 3

3. Dorinel Munteanu - 2

4. Gica Hagi, Devis Mangia, Edi Iordanescu, Cristiano Bergodi - 1

5. Mihai Teja, Eugen Neagoe, Costel Enache, Vasile Miriuta, Cristi Pustai, Flaviu Stoican, Liviu Ciobotariu, Dan Alexa - 0 trofee

Autor: Gabriel Chirea