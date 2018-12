Dinamo pune pe liber inca un jucator! Mircea Rednic l-a criticat in direct! Cat cer "cainii" in schimbul lui!

Dinamo se mai desparte de un jucator.

Lista jucatorilor care se despart de Dinamo creste de la o zi la alta. Daniel Popa, atacantul din Stefan cel Mare, va fi pus pe lista de transferuri de catre formatia bucuresteana.

Popa va putea semna cu orice echipa, daca aceasta va fi de acord sa ofere 200.000 de euro in schimbul sau. Atacantul a marcat un singur gol in acest sezon de Liga 1, in 18 meciuri. Mircea Rednic l-a critiat in direct pentru evolutiile slabe.

"In afara de golul pe care l-a dat cu Calarasi dintr-o centrare, restul...Ok, poti sa joci prost, dar sa vad o atitudine, ca te bati. Cei care vor veni, vor veni in salarii normale de Divizia A si bugetul o sa fie mult mai mic", spunea Rednic la finalul meciului pierdut de Dinamo cu Astra, scor 1-4, facand referile la evolutiile atacantului.