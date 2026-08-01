Suspendarea pentru dopaj a lui Mihailo Mudrik, fotbalistul ucrainean al echipei Chelsea Londra, a fost ridicată, informează vineri cotidianul belgian Le Soir.

Mihailo Mudrik poate reveni în competiţie pentru Chelsea, la un an şi jumătate după ce a fost suspendat pentru dopaj.

E gata! Suspendarea lui Mudryk a fost ridicată

Extrema ucraineană în vârstă de 25 de ani primise o suspendare de patru ani, sancţiunea maximă, din partea Federaţiei engleze de fotbal (FA). Apelul său a fost analizat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).Mudrik, care s-a transferat la Chelsea în 2023 pentru 100 de milioane de euro, a fost depistat pozitiv la meldonium, o substanţă interzisă, în noiembrie 2024, în urma unui cantonament cu echipa naţională a Ucrainei.

"Ne bucurăm că această chestiune a fost soluţionată, permiţându-i să revină la fotbal cu efect imediat", a reacţionat Chelsea în urma anunţului.

"Ştim cât de mult înseamnă pentru el această oportunitate de a reveni. Prioritatea noastră acum este să sprijinim reintegrarea lui Mişa în lot şi să-l ajutăm să-şi reia cariera."

Mihailo Mudrik a fost selecţionat de 28 de ori în naţionala Ucrainei, pentru care a marcat 3 goluri. El a fost integralist în partida România - Ucraina (scor 3-0) disputată la EURO 2024.

Deşi cazurile de dopaj de mare anvergură sunt extrem de rare în fotbal, cazul lui Paul Pogba este, cu siguranţă, cel mai cunoscut din ultimii ani. Mijlocaşul francez a fost suspendat provizoriu în septembrie 2023, în urma unui test pozitiv pentru metaboliţi ai testosteronului.

În februarie 2024, el a primit o suspendare de patru ani, sancţiune redusă ulterior la 18 luni în urma apelului. El a revenit pe teren alături de AS Monaco în noiembrie 2025, evoluând însă puţin pentru gruparea din Principat.