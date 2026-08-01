Bianca Andreescu se pregătește pentru primul meci al turneului de la Toronto, din Canada. Sportiva canadiancă o va înfrunta pe Nikola Bartunkova (41 WTA).

Bianca a recunoscut că deja îi este dor de România la doar câteva zile după ce a fost la bunica ei. Tenismena a spus ce îi lipsește cel mai multe de când a revenit în Canada.

Biancăi Andreescu îi este dor de România

„Pentru mine, România are un mare loc în sufletul meu. Simt foarte mult iubirea de fiecare dată când vin acasă. Bunica mă așteaptă mereu cu gogoși, iar când suntem împreună facem sarmale, fasole și papanași.

De fiecare dată mănânc toate lucrurile acestea când vin în România. Dacă ar fi să aduc ceva din România în Canada, aș aduce căldura oamenilor. Asta este ceva ce îmi place foarte mult și pe care îl simt de fiecare dată când revin în țară.”, a spus Bianca Andreescu, în exclusivitate pentru PRO TV.

Sportiva canadiancă a pus accent și pe forma ei înainte de turneul de la Toronto și a recunoscut că se bucură de faptul că este 100% din punct de vedere fizic.

„Pentru mine, sănătatea este numărul unu și acum sunt sănătoasă. Mă simt foarte bine și sunt foarte fericită că joc aici, la Toronto. Anul acesta a fost foarte bun pentru mine, pentru că am jucat mult tenis. Este primul an în care am reușit să evoluez fără să am nicio problemă fizică și tocmai de aceea sunt foarte fericită. Pentru mine, cel mai important lucru este să fiu sănătoasă și să pot intra pe teren la fiecare turneu.”, a mai spus Bianca Andreescu.