Fostul căpitan de la FCSB a ajuns în această vară în Belgia, la Royale Union Saint-Gilloise, după ce aceștia i-au plătit lui Gigi Becali 3 milioane de euro în schimbul său.

Darius Olaru a debutat în mod oficial la noua sa echipă chiar în Supercupa Belgiei, jucată împotriva lui Club Brugge.

Darius Olaru, primul trofeu cu Union Saint-Gilloise: ce notă a primit

Fotbalistul român a jucat încă din primul minut împotriva lui Club Brugge, într-un meci decis la loviturile de departajare în favoarea lui Union Saint-Gilloise, scor 5-4, după 1-1 în timpul regulamentar.

Club Brugge a deschis scorul prin Nicolo Tresoldi în minutul 49, dar Kevin Mac Allister a restabilit egalitatea în minutul 77. La loviturile de departajare singurul care a ratat a fost Cheveyo Tsawa, astfel că trofeul a mers către echipa lui Darius Olaru.

Mijlocașul de 28 de ani a evoluat 71 de minute în partida din Supercupa Belgiei, pentru că a fost înlocuit cu suedezul Besfort Zeneli.

Darius Olaru a avut o evoluție sub nota echipei, conform platformei Sofascore, care l-a notat pe jucătorul român cu 6,2, față de 6,93 cu cât a fost notată media echipei.

4.500.000 de euro este cota de piață a lui Darius Olaru, potrivit Transfermarkt