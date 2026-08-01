CFR Cluj se poate despărți în perioada următoare de un alt fotbalist important. Karlo Muhar (30 de ani) ar putea schimba echipa, chiar dacă mai are un an de contract cu gruparea din Gruia.

Însă, chiar doi dintre cei mai importanți jucători ai ardelenior, Muhar și Damjan Djokovic (36 de ani), pot părăsi echipa în această vară.

CFR – Alashkert, 3-0, în Conference League. Karlo Muhar: ”Vreau să rămân aici!”

În ceea ce îl privește pe Muhar, a fost transferat de CFR Cluj în 2022, iar în 2024 a ajuns în Arabia Saudită, pentru 1,5 milioane de euro, la Al-Orobah. S-a întors gratis, după un singur sezon.

Acum, plecarea este intuită din cauza faptului că Muhar nu și-a încasat ultimele salarii, dar la finalul întâlnirii CFR Cluj – Alashkert, 3-0, el a transmis că se gândește doar la echipa pentru care joacă și că momentan nu și-a făcut planuri cu altă formație.

”A fost o seară frumoasă, europeană în Gruia. E foarte frumos şi sper să continuăm aşa. Am pus presiune de la început, am încercat să centrăm mai mult, să punem jucătorii în careu. Chiar şi după 2-0 am zis că trebuie să înscriem cât mai multe goluri.

Vreau să rămân la CFR, inima mea e aici, îi respect pe cei din club. Am fost mulţi ani aici. CFR e în inima mea. Îmi doresc tot ceea ce e mai bun pentru CFR. Vreau să continui aici.

Trebuie să fim profesionişti şi să dăm totul. Eu îmi voi respecta contractul şi sper ca şi conducerea să facă acest lucru. Sunt sigur că se vor găsi soluţii”, a declarat Muhar, care a comentat, în câteva cuvinte, și următorul duel european, contra Tromso:

”Vom vedea cum va fi, e o echipă scandinavă, împotriva căreia e greu să joci. Dacă au ajuns aici, e clar că sunt buni”.