Ce se intampla cu Balgradean din vara! Un oficial al lui CFR Cluj a facut anuntul in legatura cu portarul FCSB

Cristi Balgradean, portarul FCSB, este in ultimele luni de cotractt cu ros albastri si a semnat deja cu CFR Cluj.

Cristi Balgradean a fost trecut pe linie moarta la FCSB dupa ce s-a aflat ca a semnat cu rivalii de la CFR Cluj, fiind in ultimele luni de contract. Au fost multe discutii in jurul portarului, iar acum un oficial al ardelenilor a spus ce se va intampla cu Balgradean din sezonul viitor.

"Nu e nicio problema in ceea ce priveste legitimarea lui Balgradean.", a spus Marius Bilasco, reprezentantul CFR-ului, la Telekom Sport. Astfel a lamurit situatia lui 'Pufi', dupa ce s-a discutat mult pe seama acestei plecari de la FCSB.

"Habar nu am care e situatia lui Balgradean si nu ma intereseaza. El nu a fost corect fata de colegii lui. In rest, avea tot dreptul sa semneze cu oricine. S-a vazut si in reactia colegilor ca nu a fost corect cu ei. E strict problema lui", a declarat Duckadam cu privire la sitautia portarului.

Balgradean a fost vazut ca un tradator dupa ce a luat decizia de a semna cu clujeni si stia inca de atunci ca nu va mai primi nici o sansa la FCSB.