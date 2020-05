Care sunt grupurile de cate patru jucatori la antrenamentele FCSB!? 'Perlele' lui Gigi Becali se antreneaza separat

Jucatorii lui FCSB se antreneaza in grupuri de cate patru, in vederea reluarii campionatului, pe 13 iunie.

FCSB a inceput antrenamentele individuale pe 15 mai si a trecut la cele in grupuri mici, de cate patru jucatori. Treptat se va ajunge la antrenamentele de echipa clasice si la reluarea Ligii 1, pe 13 iunie.

Fanatik a dezvaluit componenta grupelor de cate patru de la Baza Sportiva a FCSB. 'Perlele' lui Gigi Becali nu fac parte din acelasi grup, astfel ca Dennis Man si Florinel Coman se antreneaza separat deocamdata.

Florinel Coman face exercitii alaturi de Florin Tanase, Dragos Nedelcu si Ionut Pantiru, in timp ce Dennis Man face parte dintr-o grupa compusa din Adrian Petre, Razvan Oaida si Iulian Cristea.

Dupa 1 iunie se asteapta ca echipele sa primeasca permisiune de a efectua antrenamente normale si sa dispute meciuri amicale. Momentan, cluburile urmeaza un protocol medical bine pus la punct de FRF pentru a evita raspnadirea noului virus. Niciun jucator din Liga 1 nu a fost infectat pana acum.

"Cumva noi am intrat intr-o pregatire normala chiar daca se face pe grupuri de cate 3-4, chiar daca in momentul asta se face doar pregatire fizica. Pana la urma noi am devansat cumva cantonamentul din luna iunie care se facea la fotbal, si il facem in aceasta perioada.", a spus Valeriu Argaseala, presedintele FCSB, pentru telekomsport.