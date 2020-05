"Asta poate conta!" Are FCSB interzis in Ghencea? Declaratia care ii da un sah mat lui Gigi Becali! Ce a spus Ministrul Tineretului si Sportului

Ionut Stroe a vorbit despre situatia stadionului din Ghencea.

Noua arena din Ghencea va fi gata in toamna acestui an si au aparut multe discutii pe seama disputarii meciurilor pe acel stadion de catre FCSB, echipa patronata de Gigi Becali. Ministrul Tineretului si sportului a vorbit in exclusivitate la PRO X despre disputa dintre CSA Steaua si FCSB si spune ca istoricul juridic dintre cele doua parti i-ar putea da batai de cap lui Becali daca vrea sa inchirieze arena din Ghencea.

"La stadionul Ghencea, el va avea un administrator, Ministerul Apararii Nationale, la fel cum este Ministerul Tineretului si Sportului la Arcul de Triumf. Acolo este o disputa veche care se afla pe rolul instantelor, intre CSA Steaua si FCSB. Nu eu, ca ministru al Tineretului si Sportului, decid cu privire la inchirierea acestor bunuri aflate in administrarea altor enitati sau institutii publice. Nu fac aprecieri ce se intampla acolo, intre vechea fosta sau actuala. Si la Craiova e o situatie similara si nu am facut aprecieri publice, dar stiu ca sunt situatii asupra carora se vor pronunta instantele", a declarat Ionut Stroe, la PRO X.