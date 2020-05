Fotbalistul care a renuntat la un sac de bani pentru a veni la FCSB! Cum i-a schimbat Gigi Becali cariera unui fotbalist: "Am avut posibilitatea asta!"

Un fost fotbalist de la FCSB a dezvaluit ca ar fi putut ajunge in Serie A, dar a ales sa semneze cu ros-albastrii.

Fostul jucator al celor de la FCSB, Andrei Prepelita (34 de ani) a semnat cu FCSB in 2011, dupa ce s-a despartit de Universitatea Craiova. Inainte de a semna cu ros-albastrii, Prepelita a dezvaluit ca a avut oferta de la Sampdoria, in Serie A, insa a ales sa semneze cu echipa patronata de Gigi Becali.

"Am avut posibilitatea sa ajung la un moment dat, cand m-am despartit de Craiova. Ma intelesesem cu Steaua, dupa au urmat ceva probleme, un proces cu Craiova ca nu ne-am inteles la partea financiara si dupa trei luni, cand am devenit liber de contract sa semnez cu Steaua, si acolo au fost ceva discutii si imi venise o oferta din Serie B, de la Sampdoria, care avea o trupa foarte buna si anul acela chiar au promovat in Serie A", a declarat Andrei Prepelita, la Telekomsport.