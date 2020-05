Tragedie in fotbal! Atacantul pe care MM a incercat sa il aduca la FCSB in 2011 a murit la doar 38 de ani! Ce s-a intamplat

Un fost fotbalist din Serbia s-a sinucis.

Fostul mare atacant sarb Miljan Mrdakovici (38 de ani) s-a sinucis vineri, iar informatia a fost furnizata de catre Uniunea Jucatorilor din Serbia. Presa din Serbia scrie ca Mrdakovici a fost gasit impuscat in apartamentul in care locuia alaturi de concubina sa.

"Astazi am pierdut un suflet bun, un baiat minunat, jucatorul Mijan Mrdakovici. Odihneste-te in pace", se arata in comunicatul emis de Uniunea Jucatorilor din Serbia.

Totodata si fostul club la care a jucat, Partizan Belgrad, a postat pe retelel de socializare un mesaj in care regreta cele intamplate.

"Fie ca tu sa ai acolo glorie eterna", este mesajul transmis de catre cei de la Partizan Belgrad.

Fostul atacant si-a inceput cariera la Radnicki Nis, in localitatea sa natala, dupa care s-a transferat la Partizan Belgrad. A mai jucat la Anderlecht, Austria Salzburg, Vitoria Guimaraes, Apollo Limassol sau Maccabi Tel Aviv. A jucat la peste 20 de echipe din tari si si-a reprezentat tara la Jocurile Olimpice de la Beijing in 2008. S-a retras din fotbal in sezonul 2016-2017 de la OFK Beograd.

In 2011, Mrdakovic ar fi putut ajunge la FCSB, insa sefii ros-albastrilor au considerat exagerate pretentiile sarbului si l-au anuntat ca renunta la varianta de a-l mai lua. Acesta ar fi vrut un salariu de 300.000 de euro pe sezon.