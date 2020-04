"Ce sa cumperi din Dinamo?" Apocalipsa prinde tot mai mare contur in Stefan cel Mare! Dinamo e pe cale sa dispara! Detaliile care anunta un adevarat dezastru la club

Dinamo se poate desfiinta daca nu obtine licenta pentru sezonul viitor.

Situatia de la Dinamo este foarte dificila in acest moment. Negoita a spus ca nu se mai implica deloc la club si a anuntat ce datorii are clubul. Fostul mare jucator al cainilor Danut Lupu, a vorbit in exclusivitate la Ora Exacta in Sport si anunta dezastrul la club daca nimeni nu va veni sa investeasca bani.

"Nu cred ca se va desfiinta. E un mod de a spune domnul Negoita ca s-a suparat si vrea sa plece! Problema e ca nu il inteleg. Singura varianta asta e, sa stinga lumina. Mai e o problema sa ne uitam, sa vedem cand a bagat domnul Negoita bani. Poate in toti acesti ani au reusit sa se autofinanteze, au reusit din drepturile TV, au reusit sa supravietuiasca. Acum e greu, sa nu poti sa iti iei licenta, iarasi e o chestie foarte urata. Daca stam putin sa ne gandim, Negoita isi face rau el insusi. Eu am spus de la inceput ca nu o sa cumpere nimeni Dinamo.

Dumneavaostra credeti ca nu ar fi atatia oameni cu potential finaciar sa cumpere Dinamo. Nu are ce sa vanda domnul Negoita. Ce sa vanda? Te poti trezi in momentul in care Negoita vand clubul, ca vine domnul Badea sa iti ia culorile, sa iti ia emblema, si atunci ce faci? Eu daca m-as duce sa cumpar Dinamo acum, m-ar interesa ce se intampla si dupa. In contextul in care nimeni nu va veni sa bage bani, federatia o sa ii bage in Divizia a 4-a. Aceasta echipa daca va ajunge in Liga 4, va mai aveam emblema? Va mai avea culori?" ,a declarat Danut Lupu, la PRO X.