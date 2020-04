"Sa vina sa preia clubul!" Solutia SURPRIZA propusa de Ionut Negoita pentru a prelua Dinamo! Cui ar putea sa ii vanda actiunile patronul alb-rosilor

Din articol Ce a declarat Mircea Rednic

Negoita propune o solutie surprinzatoare pentru a prelua Dinamo.

Patronul celor de la Dinamo, Ionut Negoita, a dezvaluit ca nu mai vrea sa investeasca la Dinamo si spune ca ar putea urma dezastrul la club. Ieri, Mircea Rednic a lansat un atac la adresa lui Ionut Negoita si a spus ca mereu spune cati bani a investit la Dinamo, insa niciodata nu spune cat a castigat de pe urma clubului. Patronul echipei din Stefan cel Mare, i-a raspuns lui Mircea Rednic si ii propune sa vina sa preia clubul si a lansat si o ironie la adresa acestuia.

"Ce sa raspund eu? Eu nu am castigat nimic, banii au ramas in club. Vorbim doar ce ne convine si vorbim neintrebati. Asa e cand esti pe val, la cea la mai buna echipa din Romania. Sa vina sa preia fraiele clubului Dinamo pentru ca suporterii il vor", a declarat Ionut Negoita la Digisport.

"In anul in care am antrenat eu acolo a castigat peste 2 milioane de euro. Mereu spui cat ai investit, dar spune si cat ai castigat, ai castigat suficient, cel putin cat am fost eu acolo", a declarat Mircea Rednic, la PRO X.