Negoita a dezvaluit suma TOTALA pe care a investit-o la Dinamo: "Eu n-am castigat nimic, banii au ramas in club. Dinamo e un capitol incheiat"

Finantatorul celor de la Dinamo nu va mai investi la echipa.

Ionut Negoita spune ca fotbalul nu este pentru el, iar Dinamo reprezinta deja un capitol incheiat, fiind dispus sa cedeze oricand clubul.

"Vand 82% din actiuni pentru 1 leu", a spus Negoita, la DigiSport. Finantatorul clubului din Stefan cel Mare spune ca e nevoie ca cineva sa plateasca 180.000 de euro pentru ca licenta sa fie obtinuta si Dinamo sa continue sa existe.

De asemenea, Ionut Negoita a dezvaluit ca a investit peste 10 milioane de euro la club si ca nu a avut nimci de castigat.

"Luni pot livra actiunile. Cum am dat suporterilor 10% pe 1 leu, asa pot da si in continuare. Suporterii pot sa stranga 180.000 de euro, sa mearga la primarii, la ministeri, sa sustina. Fotbalul nu e pentru mine, asta e, un capitol incheiat. Am facut tot ce am putut. Eu ce garantie am avut ca am bagat milioane, poate peste 10 milioane la Dinamo? Nu mi-a dat nimeni nimic.

Daca banii nu se gasesc, inseamna ca e o problema. Daca cei care tin la Dinamo vor sa faca ceva, eu fac un apel, chiar un apel disperat, pentru existenta lui Dinamo. Eu pentru Dinamo nu mai reprezint nimic, iar Dinamo pentru mine la fel, sunt in afara subiectului. N-am castiga nimic, banii au ramas in club", a spus Negoita.

Danciulescu se afla in conflict direct cu finantatorul lui Dinamo. Fostul fotbalist spune ca a vrut sa imprumute clubul cu 50.000 de euro, dar nu i s-au oferit garantii ca isi va putea recupera banii. De asemenea, Danciulescu spune ca multi dintre cei care au investit la Dinamo si au imprumutat bani, au facut-o cu o dobanda mai mare decat cea a bancilor, avand de castigat.

"Unii care au imprumutat clubul au pus dobanzi mai mari decat la banca. Nu cred ca cei care au investit la Dinamo au iesit pe pierdere, e parerea mea", a spus Danciulescu, la DigiSport.