"In doua saptamani, clubul va disparea!" Anunt INGRIJORATOR facut de Ionut Negoita! Patronul anunta SFARSITUL lui Dinamo

Ionut Negoita a dezvaluit ca nu va mai investi la Dinamo.

Ionut Negoita, finantatorul clubului Dinamo, a dezvaluit de ce nu mai vrea sa investeasca la alb-rosii.

"Nu e nimic schimbat la Dinamo in momentul de fata. Nimic nou, nici o perspectiva din pacate, arata destul de sumbru viitorul. Am furnizat informatii pentru minimum zece entitati interesate, dar toate au fost bluff-uri. Daca de doi ani si jumatate mi-am cunoscut interesul si decizia mea a fost foarte clara de a iesi din aceasta poveste, normal ca sunt resemnat si nedumerit asa cum nimeni nu vrea sa isi asume o responsabilitate, nici organizatoric, nici financiar, in ceea ce implica un club." a spus Negoita pentru ProSport.

Negoita a donat 100 de mii de euro pentru lupta impotriva pandemiei de coronavirus si a fost criticat de fani deoarece nu investeste si la clubul din "Stefan cel Mare". Conucatorul a tinut sa le raspunda si a declarat: "Consider ca e un moment in care toti cei care putem trebuie sa ajutam si ceea ce ati vazut e doar o parte din ce fac eu in perioada asta. Nu imi place sa ma laud, dar ce am construit vorbeste de la sine daca sunt sau nu sunt potent financiar. Una e sa nu poti, alta e sa nu vrei, mi-am dat seama ca locul meu nu e in fotbal."

Acesta a vrut sa ii mai intepe pe fani si a spus: "E nevoie de 180 de mii de euro pentru a lua licenta. Danciulescu nu a mai dat niciun semn. Daca exista dezinteresul asta, Dinamo va disparea. Si nu e vorba despre un an-doi, ci despre doua saptamani."

Dinamo este pe locul 10 in Play Out, la doar trei puncte peste linia retrogradarii. Are in palmares 18 titluri si 13 Cupe ale Romaniei.