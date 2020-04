Dusan Uhrin da cartile pe fata, la o luna dupa despartirea de Dinamo! "E greu sa lucrezi intr-o asemenea atmosfera, sunt dezamagit"

Cehul a vorbit despre situatia incerta care s-a instalat la Dinamo in ultima perioada.

Plecat de la Dinamo in urma cu o luna, Dusan Uhrin dezvaluie lucruri din culise si lamureste motivul pentru care a ales sa plece de la club. Antrenorul ceh, care nu a reusit s-o duca pe Dinamo in play-off, spune ca nu a plecat din cauza banilor, ci din cauza incertitudinii.

"Am vrut sa fac ceva la Dinamo, sa fac o echipa mai buna azi decat a fost ieri. Dar nu poti de unul singur. Merge o perioada, dar nu poti reusi. De aceea am plecat, nu din cauza lipsei banilor. Eu am pornit mereu de la ideea de a munci si a face performanta, apoi vin si banii. N-am pe cine sa acuz si acum nu am acceptat sa vorbesc pentru a acuza.





E dificil de spus de ce n-am avut mai mult succes. Jucatorii au muncit cu mine, nu pot afirma ca nu mi-au fost alaturi. Dar ei nu stiau ce se intampla cu adevarat la club.





La fiecare trei zile situatia se schimba, e greu sa lucrezi intr-o astfel de atmosfera, ceea ce este azi sa nu mai fie valabil maine, apoi sa ajungi maine la ideea de acum doua zile. Da, simt dezamagire după aventura mea la Dinamo. Eram fericit cu suporterii, ei imi ofereau energie", a spus fostul antrenor al lui Dinamo pentru Gazeta Sporturilor.

De asemenea, Uhrin nu exclude varianta sa revina in Liga 1: "Poate o sa revin in Romania! Am multi cunoscuti in Romania si-am lasat prieteni in urma. Trebuie sa lucrez undeva, nu? Munca e virusul meu, sunt infectat cu fotbal!".