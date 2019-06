Chemat de Becali la FCSB, Dica semneaza cu alta echipa: a inceput deja sa-si faca lotul si lista de achizitii

Gigi Becali, patronul FCSB, il vrea inapoi pe Nicolae Dica. Numai ca antrenorul are mari sanse sa semneze cu o alta formatie, unde va avea putere deplina.

Gigi Becali l-a dat afara pe Dica in iarna si l-a adus in locul sau pe Mihai Teja. Doar 5 luni mai tarziu, dupa ce FCSB a incheiat campionatul din nou pe locul 2, in umbra CFR-ului, Becali vrea sa faca schimbarea in sens invers si il cheama inapoi pe Dica.

"Daca nu vine Iordanescu, am 100 de antrenori pe lista. Poate se intoarce Dica. Sa vedem ce vor jucatorii", a spus Becali in aceasta saptamana.

Gigi Becali a mai afirmat ca "FCSB juca altceva cu Dica, juca mai frumos".

Nicolae Dica, aproape de FC Arges



Chemat de Becali din nou la FCSB, Nicolae Dica are mari sanse sa semneze cu o alta echipa. Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, "Nic" este la o semnatura de FC Arges, formatie din liga a doua.

Dica a promovat echipa pitesteana din liga a treia in liga secunda in urma cu 2 ani, pe cand aceasta se numea SCM Pitesti. In sezonul actual al ligii secunde, care se incheie in acest weekend, FC Arges a fost pregatita de Emil Sandoi si nu a avut drept de promovare.

Acum, pitestenii au creat o noua socitate care sa gestioneze clubul, astfel incat FC Arges sa poata avea drept de promovare.

Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, Dica a inceput deja sa lcureze neoficial pentru FC Arges, ocupandu-se de alcatuirea lotului pentru sezonul viitor.

FC Arges, buget de 1.200.000 euro



Potrivit sursei citate, FC Arges va avea un buget de cel putin 1.200.000 euro pentru sezonul viitor al ligii secunde. Primaria orasului Pitesti da in total 3.000.000 euro pentru sport.