"Adica eu refuz FCSB si sunt pe banca de rezerve?" Baluta, despre oferta primita de la Becali: ce s-a intamplat imediat dupa ce i-a spus NU

FCSB l-a dorit pe Alexandru Baluta.

FCSB l-a vrut pe Alexandru Baluta si in trecut, dar si acum. De fiecare data, jucatorul a refuzat propunerea venita de la Gigi Becali.

Baluta a vorbit despre oferta primita in urma cu un an de la FCSB.



"Cand m-au vrut cei de la FCSB, am refuzat sa merg acolo. A fost un moment dificil, pentru ca, sa refuzi o echipa ca FCSB, nu e usor. M-am gandit cum ar fi si daca m-as duce si daca nu m-as duce. Sunt sigur ca am luat decizia buna. Cariera e scurta si, ca orice fotbalist, te gandesti ca poti castiga mai bine, pui si lucrurile astea in balanta", a declarat Baluta.

Imediat dupa ce a refuzat oferta de atunci a lui Gigi Becali, Baluta a fost trecut de Mangia pe banca de rezerve la meciul cu FCSB. Decizia l-a infuriat pe Baluta mai ales ca oltenii erau in lupta directa cu FCSB si CFR Cluj pentru castigarea campionatului.

"Am avut clinciul acela la meciul cu FCSB. Adica eu refuz FCSB si sunt pe banca de rezerve? Nu mi s-a parut normal. Am rabufnit si am avut dreptate. Am intrat in meciul cu Botosani si am dat trei goluri, dupa ce m-a lasat un meci pe bara. Am simtit ca se face camera foarte mica, nu mi-a venit sa cred, dar nu am spus nimic, ce era sa spun? Am avut in cap sa spun, dar nu puteam sa fac asta, din respect pentru baieti. Am facut-o dupa meci, la interviu. Nu regret ca am vorbit. Eu am avut tot timpul curaj si am vorbit pe fapte. Am stiut intotdeauna ce pot", a mai precizat Baluta.