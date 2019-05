FCSB, cea mai activa echipa pe piata transferurilor! Gigi Becali, achizitie de 700.000 de euro! Cine mai poate ajunge la FCSB!

FCSB a realizat un nou transfer.

FCSB a terminat campionatul pe locul secund, iar Gigi Becali isi doreste sa castige titlul in sezonul urmator. Patronul ros-albastrilor este cel mai activ pe piata transferurilor, iar in aceasta saptamana va realiza cea de-a 4-a achizitie.

Bilal Laidouni ajunge la FCSB

Fotbalistul care ajunge la FCSB este Bilal Laidouni, mijlocas ofenisv de la FC Voluntari. Gigi Becali va plati 700.000 de euro in schimbul lui Laidouni, scrie Gazeta Sporturilor. Aceasta suma va reprezenta mai mult de jumatate din cat urmeaza sa incaseze FC Voluntari din drepturile TV.

Laidouni are 22 de ani, este nascut in Franta, dar are si cetatenie tunisiana. Mijlocasul a debutat in Ligue 1 pentru Angers in 2016, la numai 19 ani. A ajuns vara trecuta in Romania la FC Voluntari din postura de jucator liber de contract.

De Nooijer, Ivan si Pascanu sunt doriti de FCSB

De Nooijer a impresionat in acest an la Viitorul, iar Gigi Becali il asteapta la FCSB. Chiar daca pe postul de fundas stanga mai sunt Junior Morais, Marko Momcilovic sau Alexandru Stan, patronul ros-albastrilor vrea sa ofere 500.000 de euro pe jucatorul lui Gica Hagi.

Gigi Becali si-a aratat interesul si pentru Andrei Ivan, fostul fotbalist al Craiovei. Cei de la Rapid Viena nu au fost convinsi de evolutiile sale si romanul s-a intors la Krasnodar. Patronul FCSB ar trebui sa scoata din buzunar 1,5 milioane de euro pentru Ivan.

Alexandru Pascanu are numai 20 de ani, joaca la echipa a doua a lui Leicester si nu a evoluat la nivel de seniori, insa Gigi Becali a fost impresionat de evolutiile sale si vrea sa il aduca in Romania. Fundasul central poate fi adus liber de contract.