"Mergi la FCSB?" Raspunsul dat de francezul Laidouni, de la Voluntari, dupa ultimul meci din Play Out!

Aissa Laidouni a fost unul dintre remarcatii lui FC Voluntari in acest sezon.

Aissa Laidouni (22 de ani), mijlocas francez, a jucat 29 de meciuri si a dat 6 goluri pentru FC Voluntari in acest sezon. El a fost unul dintre remarcatii echipei, punand umarul la salvarea formatiei ilfovene de la retrogradare. Laidouni a ajuns pe radarul echipelor importante din Romania, una dintre ele fiind FCSB.

Ce spune Laidouni despre un transfer

Aissa Laidouni a vorbit dupa ultimul meci al sezonului din Liga I. FC Voluntari a remizat cu Dinamo, scor 0-0. "Cainii" au terminat campionatul pe locul 9.

"Pentru moment este finalul sezonului, trebuie sa ne bucuram pentru salvarea de la retrogradare. Astept propuneri, plec in vacanta, apoi vom vedea. Sigur, FCSB este un club foarte bun, un club mare din Romania, toata lumea stie asta. Nu pot sa zic nimic altceva acum. Nu dau importanta sumelor de transfer. Sunt lucruri extrasportive, eu vreau sa raman concentrat pe progresul meu, pe fotbalul meu. Apoi, ce tine de bani, de transfer, nu pot sa vorbesc eu despre asta. Eu vreau sa vorbesc despre fotbal.

Nu am proiect neaparat. Nu tin sa fiu in Franta, in Romania... Voi vedea ce este mai bine pentru mine, voi analiza impreuna cu familia si cu cei apropiati. Iubesc foarte mult Romania. Am reusit sa si calatoresc un pic, este o tara foarte frumoasa. Daca va trebui sa raman in Romania, va fi o mare placere" , a declarat Laidouni.