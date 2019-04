Ce lovitura da Rednic! Dinamo, gata sa transfere un jucator de la marea rivala! Pe cine vor sa ia de la FCSB

Rednic vrea sa se lupte la titlu in sezonul viitor!

Dinamo a schimbat aproape in totalitate echipa intr-un sezon iar vara urmatoare se anunta una cu noi mutari - Rednic este gata sa renunte la jucatorii care nu il conving in play-out si sa aduca in loc jucatori cu care sa se lupte la titlu. Una dintre tintele lui Dinamo pentru vara este de la FCSB!

Rednic vrea sa-l aduca in vara pe Florentin Matei, anunta Fanatik! Adus in iarna de Mihai Teja, Matei nu a reusit sa convinga in primele meciuri si n-a mai jucat in ultima luna, de cand a fost trimis pe teren la pauza meciului cu Viitorul! Rednic este dispus sa-l faca pe Matei unul dintre cei mai bine platiti jucatori de la Dinamo si sa-i ofere si bonusuri ce l-ar apropia de suma pe care o castiga in prezent la FCSB, 15.000 de euro. Daca accepta oferta lui Dinamo, Matei va avea un salariu de 10.000 de euro, fiind depasit doar de capitanul Dan Nistor.

Cei de la Dinamo spera ca Matei sa vina liber de contract, desi intelegerea semnata cu FCSB in iarna se intinde pana in 2022. Insa cei de la Dinamo se bazeaza pe faptul ca Becali i-ar putea rupe contractul, la fel ca si lui Adrian Stoian.