O echipa care aproape sigur va juca in Liga 1 in sezonul viitor a decis sa-si schimbe denumirea! Cum se va numi "satelitul" FCSB-ului

Liderul din Liga a 2-a va renunta la actualul nume.

Academica Clinceni este pe primul loc in Liga a 2-a si are sanse uriase sa promoveze in Liga 1! Insa echipa va avea o noua denumire din vara, anunta Ziare.com. Daca va obtine promovarea, echipa se va numi FC Ilfov!

Academica are 7 puncte peste ocupanta locului 3 in Liga a 2-a (primele 2 echipe promoveaza direct) si 10 peste locul 4 (locul 3 va juca baraj impotriva echipei de pe locul 6 din play-out). Academica ar promova in premiera in Liga 1 si doreste sa se "rupa" de influenta din partea FCSB. Asta deoarece Gino Iorgulescu a anuntat ca o asemenea situatie ar duce la interzicerea accesului in prima liga!

Oficialii clubului doresc sa modernizeze stadionul, sa atraga finantare din partea Consiliului Judetean Ilfov si sa-si schimbe denumirea! In acest moment, la echipa sunt nu mai putin de 9 jucatori imprumutati de la FCSB la Academica.