Părerile sunt împărțite. Normal, fanii FCSB-ului n-au mirosit nimic, însă fanii rivalelor acestei echipe strigă cu gura până la urechi că a fost ditamai blatul în meciul de joi, contra Botoșaniului.

Ce-i drept, apărarea Botoșaniului a fost la pământ. Atenție, cea mai bună apărare din campionat, cu numai 18 goluri primite în 24 de etape înaintea jocului cu FCSB. Ideea e întărită chiar de Valeriu Iftime, finanțatorul moldovenilor: „Nu știu de ce au fost obosiți. Pe partea dreaptă ne-au făcut zob. Unul dintre fundașii centrali mi s-a părut destul de subțire, pe dreapta am fost cu Pavlovic, improvizație. Ei sunt buni, dar în seara asta am jucat prost.”. Cuvintele lui Iftime se intersectează cu cele ale unui suporter care a asistat la meciul de aseară: „Blatistule, hoțule! Ești cel mai mare hoț! O grămadă de măgării faci în fotbal, cel mai mare hoț!” Oficialul Botoșaniului pleacă în plin interviu...

Dacă ne uităm un pic pe statistici, FCSB a tras nu mai puțin de 24 de șuturi spre poartă și 14 pe poarta celei mai bune apărări din campionat. Adică Tănase și Compania au făcut ce-au vrut. Asta în condițiile în care media din acest campionat a campioanei, până la acest joc, a fost de 12,5 șuturi la poartă și 6 pe poartă, adică la jumătate sau mai jos. 7 șuturi pe poartă cu Csikszereda (ok, meci atipic, pe zăpadă), 7 pe poarta CFR-ului, 4 pe cea a Argeșului, 4 pe cea a Rapidului. Cam mari diferențele până la 14 cu Botoșani, nu credeți?

Botoșani care permisese până la întâlnirea cu FCSB o medie de 11,5 șuturi spre propria poartă și 4,2 pe poartă. Adică acum a fost vraiște! Repet: FCSB a trimis 24 de șuturi spre poartă și 14 pe poarta botoșănenilor!

Craiova, doar două șuturi pe poarta Botoșaniului. FCSB – 14!

Continuând analiza, Craiova, cea mai bună echipă din campionat, cu cel mai bun atac, a reușit doar 10 șuturi spre poarta echipei antrenate de Leo Grozavu și doar două pe poartă! Și putem continua: Rapid a trimis 11 cu 6 în meciul de pe teren propriu contra Botoșaniului.

În plus, pe Thiam nu-l marchează nimeni la golul de 1-0, e singur în mijlocul careului advers. Iar la golul doi, Pavlovici pune târziu contra la Olaru.

„Mulți jucători au fost cel puțin un pas în spatele adversarului. Asta s-a întâmplat”, explică antrenorul Leo Grozavu, un temperamental care a fost foarte liniștit la meciul cu FCSB: „Nu are sens să ne agităm, ne agităm degeaba!”

Eu nu zic că a fost blat, dar elementele de mai sus ridică niște semne de întrebare asupra evoluției unor jucători de la FC Botoșani. În rest, FCSB a făcut festival.