După ce în 2015, când s-a transferat la FCSB (pe atunci, încă Steaua), patronul Gigi Becali îi fixase o clauză de reziliere a contractului în valoare de 50 de milioane de euro (!), fosta mare speranță Vlad Mihalcea (ajuns acum la 27 de ani) s-a transferat astăzi de la penultima clasată din Liga 2, AFC Câmpulung Muscel, la o echipă din Liga 3, KSE Târgu Secuiesc, locul al doilea în Seria 2.

Vlad Mihalcea, în cădere liberă

Adus în iunie 2015 la echipa lui Gigi Becali, antrenată atunci de Mirel Rădoi, mijlocașul central ofensiv care poate juca și pe ambele benzi a bifat doar 6 meciuri în prima ligă pentru FCSB.

Mihalcea a fost împrumutat la ACS Poli Timișoara și Academica Clinceni (pe atunci, în Liga 2) și, după alte patru experiențe nereușite (FC Voluntari, ”U” Cluj, Aerostar Bacău și FC Brașov), a semnat cu Concordia Chiajna din divizia secundă, care apoi i-a reziliat contractul.

Apoi, fotbalistul a mai coborât apoi un nivel, la Liga 3, la CSU Alba Iulia, înainte de a semna vara trecută cu AFC Câmpulung Muscel.

În acest sezon din Liga 2, Mihalcea a jucat însă doar cinci partide, plus alte două în Cupa României, fără vreun gol sau assist.