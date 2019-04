Ianis Hagi, la FCSB? Becali spera la un transfer spectaculos: "Poate, cine stie...vedem ce va fi la vara!" In ce conditii se poate realiza mutarea

FCSB nu si-a luat inca gandul de la transferul lui Ianis Hagi.

Gigi Becali spera pana in ultimul moment ca il va putea aduce pe fiul lui Gica Hagi la echipa sa. Patronul FCSB a avut o declaratie misterioasa atunci cand a fost intrebat de viitorul lui Ianis Hagi si de posibilul transfer al acestuia din vara.

"Poate, cine stie...vedem ce va fi la vara! Nu stiu daca e acum mai bun, Ianis poate fi mai bun decat Man daca are putin mai multa grija de minge, sa nu o piarda. Nu joaca aceeasi pozitie, dar nu conteaza. 100% va ajunge mare Ianis, dar trebuie sa protejeze mai bine mingea", a declarat Gigi Becali la DigiSport.



In ce conditii se poate realiza mutarea

Ianis Hagi este in acest moment unul dintre cei mai buni tineri jucatori din Liga 1. Nationala Under 21 a Romaniei este calificata la Campionatul European din vara, iar o eventuala evolutie de exceptie a lui Hagi jr la turneul final l-ar putea propulsa la o echipa de top din Europa.

Astfel, FCSB se poate gandi la transferul lui Ianis doar daca tanarul mijlocas nu prinde un contract bun in unul dintre campionatele tari ale Europei. Este greu de crezut ca se va intampla acest lucru tinand cont ca exista deja un interes urias pentru jucatorul Viitorului inca de pe acum.

Sursele www.sport.ro noteaza ca interesul din Spania pentru Ianis Hagi vine din partea clubului Girona!

Girona este o echipa detinuta de proprietarii lui Manchester City, New York City FC si Melbourne City FC din Australia si Yokohama Marinos din Japonia. Si fratele lui Guardiola, Pere, are actiuni la Girona, echipa care isi propune sa devina o forta in La Liga.

Asa cum www.sport.ro a anuntat deja in urma cu o luna, suma oferita de Girona este de 3.000.000 euro!