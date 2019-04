Super transferul la care lucreaza Gigi Becali! FCSB incearca lovitura verii in Liga 1: 1,3 milioane de euro pentru un jucator de la Hagi

FCSB se pregateste deja pentru noul sezon.

Gigi Becali vrea sa dea o super lovitura in vara si sa aduca un jucator care a impresionat in acest sezon de Liga 1. GazetaSporturilor noteaza ca FCSB insista pentru transferul lui Bradley de Nooijer, fundasul stanga in varsta de 21 de ani.

FCSB are deja trei fundasi stanga in lot: Momcilovic, Junior Morais si Alexandru Stan. Totusi, Gigi Becali a fost cucerit de tanarul fundas al Viitorului si va face tot posibilul pentru a-l aduce imediat ce se va deschide perioada de mercato.

Becali va trebui sa scoata din buzunare peste 1 milion de euro. Fundasul Viitorului este cotat la 1,3 milioane de euro si este greu de crezut ca Gica Hagi isi va ceda fotbalistul sub acest pret.