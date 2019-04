Italian cu stea in frunte! BOMBA VERII in Liga I: Mangia, la FCSB?! Ce s-a intamplat dupa demiterea de la Craiova si ce spune Becali despre el

Devis Mangia (44 de ani), antrenorul care i-a adus Craiovei primul trofeu dupa mai bine de 25 de ani de asteptare, a fost demis la inceputul saptamanii de la carma echipei.

Craiova l-a dat afara pe Mangia si l-a pus principal pe neexperimentatul Corneliu Papura, antrenor al echipei secunde din liga a treia! Ultimele rezultate obtinute de formatia olteana, care a iesit in proportie de 90% din lupta pentru titlu, l-au nemultumit pe patronul Mihai Rotaru.

Mangia, in varsta de 44 de ani, antrena Craiova din 2017, fiind tehnicianul care a dus in Banie primul trofeu dupa mai bine de 25 de ani. El a castigat Cupa Romaniei in vara lui 2018!

Ramas fara job, Mangia s-a intors in tara natala, Italia. El ar putea reveni, insa, mai curand decat am crede in Liga I! Editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor scrie ca Mangia e in carti pentru banca FCSB-ului!

Mangia, la FCSB?!



FCSB l-a numit in iarna pe Mihai Teja in locul lui Nicolae Dica, iar Becali era ferm convins ca echipa sa ii va sufla titlul CFR-ului. Socoteala de acasa nu s-a potrivit, insa, cu cea din targ, iar FCSB continua sa fie in urma formatiei clujene. Pentru ca FCSB sa mai castige titlul, ros-albastrii trebuie sa castige tot, iar CFR sa se mai incurce macar o data.

Cele intamplate in ultimele saptamani par sa-l fi convins pe Gigi Becali ca nici Mihai Teja nu este antrenorul de mare calibru pe care il astepta la FCSB, astfel ca acesta ar putea vedea o oportunitate in demiterea lui Mangia de la Craiova!

Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca Becali si Mihai Stoica sunt fani ai italianului!

"La inceput nu-l agream, imi era antipatic. Dar incet-incet mi-a devenit simpatic si cu drag mi-au placut declaratiile lui", a spus Becali despre Mangia in trecut.

Pe de alta parte, Becali are o parere foarte buna despre omul Devis Mangia, pe care si-a facut-o dupa ce Mangia a folosit cea mai buna echipa in toate meciurile din Play Off-ul sezonului trecut, spre deosebire de cele intamplate la Craiova in 2017.

"Am vazut ca Mangia e om de mare calitate si onoare. Il admir pentru ca are caracter. Nu va accepta niciodata sa faca jocuri si sa nu trimita pe teren cea mai buna echipa pe care o are la dispozitie. Are mentalitate de om mare! Dar nu vreau sa vorbim acum despre alte lucruri (n.r despre Mangia la FCSB)", mai spunea Becali in urma cu un an.

Si Mihai Stoica este un admirator al lui Mangia.

"Craiova pare cea mai dinamica echipa din Liga I. Supertranzitie pozitiva, preocupare permantenta pentru joc, miscare continua. Daca ajungi sa antrenezi a doua nationala a Italiei, automat esti antrenor de calibru", a spus si Meme.

Devis Mangia a strans 82 de meciuri pe banca Craiovei, castigand 40 dintre acestea. El a mai adunat 20 de remize si 22 de infrangeri.

FCSB a mai avut trei italieni pe banca



FCSB a mai fost antrenata de Walter Zenga, Cristiano Bergodi si Massimo Pedrazzini. Cu Zenga a avut cele mai importante rezultate, obtinand o calificare fantastica la acea vreme impotriva Valenciei.