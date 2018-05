Ce i-au spus Vialli si Zola lui Petrescu inaintea meciului de titlu dintre CFR si Viitorul: "Toti baietii se vor uita la meci"

Dan Petrescu a participat vineri seara la un meci al legendelor la Londra. El a jucat pentru Chelsea in amicalul contra lui Inter.

Petrescu a revenit in cursul noptii in Romania si a intrat in focurile ultimei etape. CFR joaca cu titlul pe masa impotriva Viitorului lui Hagi.

Dan Petrescu a fost incurajat inaintea meciului decisiv de fostii colegi de la Chelsea si a povestit ca Vialli a spus la sedinta tehnica dinaintea amicalului Chelsea - Inter ca este foarte bucuros ca Petrescu a putut sa ajunga.

"A fost mai bine sa joc pentru Chelsea decat sa fiu antrenor. A fost ceva special sa imbrac din nou tricoul. A fost o sansa unica sa ma intalnesc cu fostii mei colegi, alaturi de care am castigat trofee.

Ma bucur ca am ajuns fara sa afectez programul echipei.

Toti baietii de la Chelsea mi-au zis ca se vor uita la meci si imi vor tine pumnii. Vialli a spus la sedinta tehnica ca se bucura ca am ajuns acolo in conditiile date, cand pentru mine urmeaza un meci atat de important", a spus Dan Petrescu.