Reactia lui Petrescu dupa schimbarea arbitrului de la CFR - Viitorul! Ce a spus despre inlocuirea lui Istvan Kovacs cu Alexandru Tudor

CFR Cluj se dueleaza cu Viitorul intr-un meci cu titlul pe masa! Daca bat in Gruia, clujenii lui Petrescu sunt campioni. In caz contrar, stelistii pot profita si pot lua trofeul daca sunt avantajati de jocul rezultatelor.

CCA a decis sa schimbe arbitrul meciului CFR - Viitorul. Initial, Comisia Centrala de Arbitraj il trimisese pe Istvan Kovacs. Ieri, Kovacs a fost inlocuit cu Alexandru Tudor.

Dan Petrescu spune ca nu este interesat de cine va arbitra partida, ci vrea doar ca centralul sa nu influenteze meciul.

"Dar meciul asta nu-l castiga fanii, arbitrul sau Astra! Nu trebuie sa asteptam de la altii! Noi trebuie sa fim cei care sa castigam, pentru ca nu primim nimic. Nici adversarul nu are cum sa ne ajute, pentru ca intalnim o echipa care ara terenul, are jucatori tineri, care alearga.



Nu ma intereseaza numele arbitrului, ma intereseaza ca el sa nu decida meciul. Am inteles ca s-a schimbat de 10 ori, sa-i intrebati pe cei care decid de ce l-au schimbat", a spus Dan Petrescu intr-o conferinta de presa.