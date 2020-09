Ce crede Cornel Dinu despre noii investitori de la Dinamo: "Se vede clar ca nu are legatura cu fotbalul"

Cornel Dinu a vorbit despre situatia actuala de la Dinamo.

Fostul antrenor de la Dinamo are incredere in Cosmin Contra, dar recunoaste ca fostul selectioner are multe lucruri de reparat in Stefan cel Mare.

"Cosmin a fost unul dintre jucatorii mei preferati. Un tip de combativitate extraordinara, nu intamplator cu o cariera deosebita ca jucator si care, dupa parerea mea, ar putea sa faca treaba la o echipa de club. Eu cred ca el nu a stiut, saracul, in ce condamnare la locul de munca i s-a facut prin preluarea acestei echipe, in situatia actuala. Cosmin a intrat intr-o situatie foarte grea. El preia o echipa dupa trei ani dezastruosi, in care s-au facut niste achizitii infioratoare pe traiectul Balanescu-Iorga-Antonio si asa mai departe.

Daca il lasi singur pe Cosmin Contra, care stie fotbal, se duce undeva in coltul vestiarului si isi da doua perechi de palme la ce a vazut, la ce jucatori s-au adus in ultima perioada. Chiar incepand cu vara trecuta! Acest lot nu are nimic in comun cu traditia lui Dinamo, pentru ca acest club nu a mai fost condus de dinamovisti", a declarat Dinu pentru TelekomSport.

"Procurorul" l-a analizat si noul patron de la Dinamo, Pablo Cortacero.

"Acum, lucrurile sunt mai mult decat grave. Nu stiu daca are buget, eu am spus ca el saracul a vrut sa faca bine. Ma doare ce se intampla la Dinamo, pentru ca este condusa in continuare de oameni care au produs dezastrul. Aduceti-va aminte ca el a spus ca il cunoaste, am si eu niste informatii, pentru ca Dinamo nu imi este indiferent. Am o parere buna despre Spania, despre spanioli, am cunoscut de la Bernabeu, toate generatiile respective, pana la Netzer si Breitner. Am niste rezerve in ceea ce priveste acest patronat, aceasta colaborare. Cosmin Contra, ca ma intorc la el, a venit cu sufletul. El a explicat la un moment dat, dar putini mai au capacitatea sa respecte adevarul rostit de oamenii din fotbal. El recunoscut ca il stia pe Malero Marin de la Getafe, un fel de director economic atunci cand Cosmin era jucator, iar unul dintre conducatori era Craioveanu. Dupa care apare acest Cortacero, care vreau sa cred ca in traducere mot-a-mot nu inseamna "scurtul zero", caci "corta" inseamna "scurt" si "cero" inseamna zero. Nu are niste legaturi cu fotbalul se vede clar", a posvestit fostul antrenor al Lui Dinamo.

De asemenea, Cornel Dinu stie de cat timp are are nevoie Cosmin Contra pentru a redresa echipa.

"Contra stie fotbal, isi da seama in ce dezastru a intrat. S-ar putea ca timpul reparatiei sa fie egal cu timpul distrugerii, adica trei ani. Are nevoie de timp", a completat Dinu.