Ciprian Marica l-a criticat pe fostul selecționer în cadrul emisiunii „Fața la Joc”, difuzată pe Pro TV și VOYO în fiecare luni de la 23:40.



Mihai Rotaru a anunțat oficial plecarea antrenorului, explicând că Rădoi s-a declarat „epuizat emoțional” și nu a mai dorit să continue.



Patronul Craiovei a încercat să-l convingă să rămână, însă fără rezultat. Rotaru a precizat că noul antrenor va fi, cel mai probabil, străin.



Ciprian Marica îl taxează pe Mirel Rădoi după demisie



Rădoi a stat zece luni la Craiova, a calificat echipa în grupele Conference League, dar în campionat a obținut o singură victorie în ultimele șapte etape.



Ciprian Marica a afirmat că plecarea era inevitabilă și că atmosfera devenise tensionată din cauza declarațiilor repetate ale lui Rădoi despre posibilitatea demisiei.



Mai mult, fostul atacant crede că soluția pentru Rădoi ar fi să conducă un club în care să aibă libertate totală.



„Vreau să mă abțin, nu de alta, dar... bine că în sfârșit s-a terminat cumva! Că săracii ăia de la Craiova stăteau într-un stres etapă de la etapă, sincer! Discuțiile și faptul că a mai spus de nu știu câte ori că vrea să plece, că pleacă, îi țineau pe cei de acolo într-o alertă continuă și căutau soluții și se tot rugau de el.



Rădoi, care e un tip foarte... dar mai nou așa, îl cunosc pe Rădoi, că am stat atât timp la echipa națională. Poziția asta de antrenor l-a făcut să fie foarte sensibil, foarte dur. Foarte... Cel mai indicat pentru mine, dacă ar fi să îi spun ceva lui Rădoi, bă, ar trebui să îți cumperi clubul tău! Trebuie să ai echipa ta, să faci ce vrei tu. Că altfel ajungi în situații din astea permanent.



El a mai avut o tentativă să cumpere o echipă. Chiar el a și declarat că vrea să cumpere, să asocieze o treabă. E cel mai indicat, că el nu este deloc maleabil, vrea să controleze tot și lucrul ăsta se poate întâmpla doar dacă e echipa ta. Altfel, nu ai cum să faci de unul singur tot ce vrei tu”, a spus Marica la emisiunea „Fața cu Joc” de pe PRO TV și VOYO.



Cine vine pe banca oltenilor



Mihai Rotaru a confirmat că există trei nume pe lista scurtă, însă niciunul nu a apărut public până acum. Patronul Craiovei a transmis că noul antrenor va proveni din „o școală puternică de fotbal”.

Pentru olteni urmează o deplasare la Pitești, unde vor întâlni FC Argeș în etapa #17. Cele două formații se vor duela vineri, 21 noiembrie, de la ora 20:30, iar peste șase zile „U” Craiova se va duela pe teren propriu cu Mainz 05 în cadrul Conference League, de la ora 19:45, LIVE TEXT pe Sport.ro!

