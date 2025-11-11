Deși nu a fost prima dată când tehnicianul a vorbit despre posibilitatea de a pleca, finalul a venit după înfrângerea cu UTA Arad, scor 1-2.



Patronul Mihai Rotaru a confirmat demisia și a anunțat că noul antrenor va fi, cel mai probabil, un tehnician străin, cu numele așteptat să fie stabilit până miercuri.



Mirel Rădoi, apărat de o legendă a Craiovei: „Antrenor de nota 10”



În mijlocul reacțiilor critice, Emil Săndoi, fost jucător și antrenor al Craiovei, a ales să îl apere public pe Rădoi.

Fostul fundaș al naționalei a vorbit despre intensitatea cu care acesta a trăit fiecare meci și despre modul în care plecarea trebuie privită.



Mai mult, tehnicianul a atras atenția că, în fotbal, perioadele de regres sunt inevitabile, mai ales după un start puternic, iar epuizarea emoțională invocată de Rădoi este reală.



„Eu, de fiecare dată — ați văzut — poate în exterior par mai cald, mai ponderat, mai… Dar nici nu trebuie să-l acuzăm acum pe Mirel pentru o decizie. Pentru că nimeni nu știe ce trăiri are. Ați văzut, el, ca antrenor, are trăiri la intensitate maximă de fiecare dată. Să știți că și eu, din exterior, mai ales că e vorba de Universitatea Craiova, mi-am dat seama că încerc să analizez cât pot, din ce înțeleg și cât știu, pentru că nu sunt în club și nu am de unde să cunosc amănunte. Dar, din punctul meu de vedere, Mirel chiar era un antrenor care trăia la intensitate maximă — cred că fiecare fracțiune de secundă din meci. Și, din punctul ăsta de vedere, chiar merită apreciat.



De asta zic: nici nu știu dacă trebuie să-l transformăm acum pe Mirel într-o persoană non grata sau ceva de genul ăsta. Pentru că nu merită. Vă spun sincer: ce-a reușit împreună cu toată conducerea clubului — mă refer la campionatul ăsta — împreună cu acționariatul, cu stafful, cu jucătorii, cu transferurile pe care le-au făcut… au realizat niște lucruri deosebite.

În viața unei echipe, să știți, apar mereu și perioade de genul ăsta. Și mă așteptam să apară, chiar după începutul ăla furibund pe care l-a avut Craiova. Dar nu poți să știi…



Și ați văzut că foarte multă lume a zis — sau chiar a fost declarația lui — că, din punct de vedere emoțional, este stors. De asta nici nu cred că trebuie să-l transferăm acum pe Mirel. Pentru că, credeți-mă, din punctul meu de vedere, are niște calități pe care nu i le poate contesta nimeni. Sunt convins că, din punct de vedere profesional și în tot ce ține de pregătirea unei echipe, este de nota 10. Mă gândesc și la spiritul ofensiv pe care l-a transferat echipei…”, a spus Săndoi la sptfm.ro.



Emil Săndoi, 60 de ani, este unul dintre numele importante din istoria Craiovei, cu peste 300 de meciuri în alb-albastru, fost selecționer U21 și participant cu România la Mondialul din 1990.

