Universitatea Craiova încearcă o revitalizare sub comanda lui Coelho. În cele cinci partide cu lusitanul pe bancă, oltenii au rămas neînvinși, bifând trei victorii și două remize în toate competițiile , inclusiv un succes uriaș în Conference League, 1-0 cu Mainz.



Baiaram, discurs sincer



Pus să facă o comparație între Mirel Rădoi și Coelho, Baiaram a zis lucrurilor pe nume. Fotbalistul din Bănie explicat ce a adus nou portughezul și unde a simțit o diferență semnificativă de mandatul lui Rădoi.



"Nu neapărat că are ceva în plus. Pur și simplu comunică mai mult, vorbește mai mult cu noi, ne dă mult mai multă încredere. Nu că nu ne-ar fi dat și domnul Mirel, dar fiecare antrenor are metodele lui. Important este ca noi să demonstrăm pe teren", a spus Baiaram la Gala Fanatik.



Ștefan Baiaram a reușit 8 goluri în acest sezon în 27 de apariții.



Mandatul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova s-a încheiat pe 10 noiembrie. Sub comanda lui Coelho, atmosfera pare să se fi relaxat, iar rezultatele confirmă "metodele" portughezului de 45 de ani. După remiza de duminică seară, 1-1 cu CFR Cluj, Universitatea Craiova se menține aproape de podium, ocupând locul 4 cu 34 de puncte.

