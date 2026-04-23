Raul Rusescu, fostul golgheter al roș-albaștrilor, consideră că acesta este momentul ideal pentru o schimbare majoră și susține aducerea unui tehnician străin, care să vină cu idei noi.

„E un moment oportun pentru a aduce un antrenor străin, care să lucreze diferit, să vină cu alte principii. Mi-ar plăcea să fie cineva nou, de la care să învățăm și să dezvoltăm fotbalul nostru”, a declarat Rusescu la GSP Live.

Fostul atacant spune că fotbalul românesc are nevoie de un suflu nou și critică rotația acelorași nume pe băncile tehnice.

„Au mai fost străini care au făcut lucruri bune, dar acum ar trebui să vină cineva care să schimbe ceva. Altfel, rulăm aceleași nume”, a adăugat acesta.

Lucian Filip va sta pe bancă la următorul meci

Pentru FCSB, pregătită acum de Lucian Filip și Alin Stoica, oameni vechi în staff-ul campioanei, urmează patru ”finale” în play-out-ul Superligii României.

La clubul patronat de Gigi Becali obiectivul rămâne același și după despărțirea de Mirel Rădoi: accederea în cupele europene.

Pentru asta, FCSB trebuie să încheie pe una dintre primele două poziții, să joace baraj cu adversara din play-out și, pe urmă, cu locul 3 din play-off.

