Pagina oficială de Facebook a grupării CS Dinamo București a prezentat programul dinamoviștilor din această săptămână.

Meciurile de foc încep astăzi și se termină duminică - vor fi nu mai puțin de șase derby-uri în doar patru zile, care de care mai importante.

Dinamo, derby-uri cu Universitatea Craiova, Steaua și Rapid

Program săptămâna 20-26 aprilie 🗓️

🚨 Meciul săptămânii ➡️ Volei masculin. DINAMO - Steaua, semifinala Diviziei A1, sâmbătă ora 18:00 - TVR Sport.

👉🏻Fotbal. Cupa României, semifinală, joi 23 aprilie, ora 20:30: FC Dinamo 1948 – Universitatea Craiova. Arena Națională

👉🏻Baschet. LNBM, play-off sferturi (meci 1), vineri 24 aprilie, ora 17:00: Dinamo – Rapid București. Sala Dinamo

👉🏻Polo. Superliga, play-off semifinale (meci 1), vineri 24 aprilie, ora 20:00: Steaua – Dinamo. Bazin Steaua

👉🏻Fotbal. Liga 2, play-out (etapa 5), sâmbătă 25 aprilie, ora 11:00: Ceahlăul Piatra Neamț – CS Dinamo

👉🏻Handbal. Liga Națională (etapa 20), sâmbătă 25 aprilie, ora 12:00: Dinamo – CSM Vaslui

👉🏻Baschet. LNBM, play-off sferturi (meci 2), duminică 26 aprilie, ora 18:00: Dinamo – Rapid București. Sala Dinamo

👉🏻Fotbal. Superliga Romania, play-off (etapa 6), duminică 26 aprilie, ora 21:00: FC Dinamo 1948 – Rapid București

