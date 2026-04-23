Eliminată din toate cupele naționale și internaționale, echipa pregătită de Alvaro Arbeloa, Real Madrid, e pe cale să încheie pe locul doi în actuala stagiune din La Liga.
Cu 73 de puncte obținute în 32 de etape, galacticii sunt pe poziția secundă la nouă lungimi în spatele liderului FC Barcelona. 23 de victorii, patru remize și cinci eșecuri are Real Madrid până acum.
Lovitură pentru Real Madrid! Sezon încheiat pentru starul de pe ”Bernabeu”
Titular cu FC Bayern (3-4) în returul semifinalei UEFA Champions League, Arda Guler a fost introdus din primul minut și cu Alaves, iar după oră de joc a fost scos de pe teren.
Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media faptul că sezonul lui Arda Guler e aproape încheiat din cauza unei accidentări la bicepsul femural.
Focusul turcului e să se recupereze pentru a participa la Campionatul Mondial din 2026 alături de naționala sa. Turneul final are loc în SUA, Mexic și Canada.
Cifrele lui Arda Guler
- Real Madrid: 111 meciuri jucate, 18 goluri înscrise, 25 pase decisive
- Fenerbahce: 51 meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 12 pase decisive
- Fenerbahce U19: 30 meciuri jucate, 14 goluri înscrise, 13 pase decisive
Pentru Real Madrid urmează meciul cu Real Betis de vineri seară, ora 22:00, din etapa #33. Apoi, Real Madrid le va întâlni pe Espanyol, FC Barcelona, Oviedo, Sevilla și Athletic Bilbao.
Cum arată clasamentul La Liga