Condusă de Philadelphia până în ultimele momente ale meciului din MLS, formaţia Toronto FC a salvat un punct graţie unui gol marcat de portarul său, ﻿Luka Gavran, care a urcat în careul advers la ultimul corner.

Fotbalul ne rezervă uneori scenarii improbabile. Condusă cu 3-2, Toronto FC a smuls un punct în minutul 90+6 graţie... portarului său.

Acest gol le-a permis jucătorilor săi să egaleze în faţa echipei din Philadelphia în noaptea de miercuri spre joi (3-3) în MLS.

Luka Gavran, eroul lui Toronto FC

Portarul canadian în vârstă de 25 de ani a profitat de o minge prelungită la a doua bară pentru a înscrie din apropiere şi a marca primul gol din cariera sa profesională.

Meciul a început însă prost pentru Toronto, care au fost rapid presaţi de Philadelphia şi au condus cu 2-0, apoi cu 3-2. Dar Toronto a rămas în joc până la acest final nebunesc.

Un gol decisiv şi extrem de rar pentru un portar. Acest egal obţinut în ultima clipă permite clubului canadian să-şi prelungească seria de meciuri fără înfrângere la şapte, după două înfrângeri în primele două etape.

În clasament, Toronto se află pe locul 6 în Conferinţa de Est, cu 13 puncte.