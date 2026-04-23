Gol de portar în MLS! Cine este goalkeeper-ul care a înscris în minutul 90+6, la ultima fază
Meciuri dramatice în campionatul nord-american.

Luka GavranMLSToronto FCPhiladelphia Uniongol de portar
Condusă de Philadelphia până în ultimele momente ale meciului din MLS, formaţia Toronto FC a salvat un punct graţie unui gol marcat de portarul său, ﻿Luka Gavran, care a urcat în careul advers la ultimul corner.

Fotbalul ne rezervă uneori scenarii improbabile. Condusă cu 3-2, Toronto FC a smuls un punct în minutul 90+6 graţie... portarului său. 

Acest gol le-a permis jucătorilor săi să egaleze în faţa echipei din Philadelphia în noaptea de miercuri spre joi (3-3) în MLS. 

Luka Gavran, eroul lui Toronto FC

Portarul canadian în vârstă de 25 de ani a profitat de o minge prelungită la a doua bară pentru a înscrie din apropiere şi a marca primul gol din cariera sa profesională.

Meciul a început însă prost pentru Toronto, care au fost rapid presaţi de Philadelphia şi au condus cu 2-0, apoi cu 3-2. Dar Toronto a rămas în joc până la acest final nebunesc.

Un gol decisiv şi extrem de rar pentru un portar. Acest egal obţinut în ultima clipă permite clubului canadian să-şi prelungească seria de meciuri fără înfrângere la şapte, după două înfrângeri în primele două etape.

În clasament, Toronto se află pe locul 6 în Conferinţa de Est, cu 13 puncte.

O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
