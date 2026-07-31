Microbuzul în care s-ar fi aflat 16 jucători și membri ai staffului echipei secunde a lui Dinamo a ieșit de pe carosabil și a intrat violent într-un copac.

În urma acestui accident, maseurul Constantin Covaciu și-a pierdut viața, așa cum a anunțat Dinamo prin intermediul comunicatului oficial. Adrian Ropotan a ajuns la spital cu fracturi, iar șoferul microbuzului este și el în stare gravă.

Robert Moldoveanu: „Îl cunosc pe nea Gogu de la 7 ani”

Fotbalistul crescut de Dinamo îl știa pe Constantin Covaciu încă de când era junior la echipa bucureșteană și i-a dedicat golul marcat în meciul cu Csikszereda.

Robert Moldoveanu a fost copleșit de emoții și a izbucnit în lacrimi după marcarea golului. A vorbit după meci despre încărcătura pe care i-a provocat-o decesul omului care a făcut parte din staff-ul lui Dinamo.

„Pentru mine, acest gol a însemnat enorm de mult! Nea Gogu era parte din familia mea.

Am crescut cu el de când eram copil și datorită lui am dat gol și vreau să fie mândru de mine că am dat acest gol.

Nu este ușor. Chestiile astea te motivează și îți dorești să dai tot ceea ce ai mai bun. E greu să îmi găsesc cuvintele. Îl cunosc pe nea Gogu de la 7 ani.

E o veste tristă care nu mi-a picat bine”, a declarat Robert Moldoveanu, la flash-interviu.