Dinamo a remizat pe teren propriu cu Petrolul, scor 1-1, într-un meci din runda 24 de Superliga.

Golul marcat de roș-albi i-a aparținut lui Armstrong (64'), în timp ce Grozav (82') a fost cel care a stabilit scorul final.



Florin Prunea: „Este o dublă greșeală de portar”



În minutul 82 al partidei care s-a jucat pe „Arcul de Tirumf”, Devis Epassy a gafat la o centrare de pe partea dreaptă, iar Gicu Grozav a profitat și a egalat, obținând în final un punct pentru Petrolul.

Florin Prunea a vorbit despre faza la care Epassy a gafat și care s-a dovedit decisivă. Fostul portar a scos în evidență faptul că camerunezul a greșit inițial și pe construcție, când le-a oferit mingea adversarilor.

„Din păcate este o dublă greșeală de portar pentru că până să o comită, i-a adus în careu. Ia și degajează, pentru că dacă degaja în față nu mai ieșea autul ăsta de unde pleacă asta.

Mai bine nuCe a spus Florin Prunea după ieșirea greșită pe centrare care a costat-o pe Dinamo victoria ieși dacă nu ești sigur pe ea, dacă trebuie să te duci până acolo. A fost o centrare cu boltă, iar el dacă degajează în primă fază nu mai iese ce a ieșit.

Asta e soarta portarilor, n-ai ce să faci. Epassy e prima oară când văd că greșește la Dinamo, vine după niște partide bune”, a declarat Florin Prunea la Digi Sport.

În urma acestui rezultat, Dinamo rămâne pe locul trei și se apropie la doar un punct de liderul Universitatea Craiova, care are cu un meci mai puțin.

De cealaltă parte, Petrolul urcă pe poziția a 12-a în Superliga și are 21 de puncte.

