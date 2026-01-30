Petrolul a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu Dinamo, în etapa a 24-a din Superligă.

Eugen Neagoe, anunț important după Dinamo - Petrolul

După fluierul final, antrenorul „lupilor galbeni”, Eugen Neagoe, a spus că va avea la antrenamente de mâine un jucător care va surprinde pe toată lumea. Va veni, de asemenea, și un atacant nou.

„Mâine la antrenament o să avem un jucător nou. O să fie o surpriză pentru toată lumea. O să avem și un atacant nou, au fost problemele cu actele. Nu pot să anunț eu transferul, o să mă certe clubul”, a declarat Eugen Neagoe, după Dinamo - Petrolul 1-1, la flash-interviuri.

Neagoe, înțepătură către „câinii roșii”

Totodată, Neagoe a susținut că Dinamo nu putea să marcheze fără o greșeală a Petrolului și că se aștepta ca elevii lui Kopic să nu poată menține ritmul presiunii în confruntare.

„Am jucat cu trei fundași centrali. Au început cu presiune. Au devenit periculoși, dar nu au avut o ocazie. Știam că nu o să ducă ritmul. Fără falsă modestie, le-am spus colegilor de pe bancă faptul că nu vom pierde. I-am văzut că nu vor duce ritmul.

Un joc fără ocazii de poartă. Pe statistică era 4-3, dar modest. Dacă orice pasă la portar e șut, e OK. E greu să joci cu Dinamo, au avut posesie de 60% sau mai mult. Și eu am avut posesie, dar am plecat cu mâna goală. Ăsta este fotbalul!

Păcat de greșeala pe care am făcut-o. Dinamo nu putea să ne dea gol decât pe o greșeală a noastră. Cred că a fost penalty la Gicu Grozav. Arbitrajul a fost ok în general, dar acolo cred că a fost penalty.

La gol au participat trei jucători. Hanca a dat centrarea, Boțogan a trimis în bară, iar Gicu Grozav a marcat. Poate am fost inspirat. Este căpitanul echipei, un băiat admirabil, dar și el respectă planul de joc.

Craiova are un lot mai puternic fără să îi iau meritele lui Dinamo. Alături de Rapid se vor bate la campionat ambele”, a adăugat Neagoe.

