Devis Epassy (32 de ani) a comis o mare greșeală în partida Dinamo - Petrolul 1-1. Confruntarea dintre ploieșteni și bucureșteni a fost transmisă LIVE TEXT de Sport.ro.
Devis Epassy, gafă majoră în Dinamo - Petrolul
Portarul „câinilor roșii” a scăpat o minge venită dintr-o centare. Boțogan a trimis în bară, iar balonul a ajuns ulterior la Gicu Grozav, care a făcut 1-1.
Anterior, până la eroarea de priză, Epassy a avut un joc de picior deficitar, care i-a făcut pe „câinii roșii” să piardă posesia în favoarea „lupilor galbeni”.
Echipele de start din Dinamo - Petrolul
- Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan (cpt.) - Soro, Karamoko, Musi
- Rezerve: Roșca - Milanov, Mazilu, C. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Armstrong, Al. Pop
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Petrolul (3-4-3): Bălbărău - Ignat, Guilherme, Roche (cpt.) - Ricardinho, Dulca, Jyry, A. Dumitrescu - R. Pop, Chică-Roșă, V. Gheorghe
- Rezerve: Krell - Papp, Prce, Diogo Rodrigues, Grozav, Hanca, Boțogan, Dumitrache, D. Paraschiv, Dongmo, Manolache
- Antrenor: Eugen Neagoe