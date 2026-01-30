Replica lui CR7 după ce a fost testat antidoping: a marcat golul 961, iar Al Nassr s-a apropiat de lider

Guardiola, cu Palestina până în pânzele albe! Ce a făcut, astăzi, de necrezut!

Devis Epassy (32 de ani) a comis o mare greșeală în partida Dinamo - Petrolul 1-1. Confruntarea dintre ploieșteni și bucureșteni a fost transmisă LIVE TEXT de Sport.ro.

Devis Epassy, gafă majoră în Dinamo - Petrolul

Portarul „câinilor roșii” a scăpat o minge venită dintr-o centare. Boțogan a trimis în bară, iar balonul a ajuns ulterior la Gicu Grozav, care a făcut 1-1.

Anterior, până la eroarea de priză, Epassy a avut un joc de picior deficitar, care i-a făcut pe „câinii roșii” să piardă posesia în favoarea „lupilor galbeni”.

Echipele de start din Dinamo - Petrolul