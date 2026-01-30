După un start perfect de an, cu victorii obținute cu U Cluj (1-0) și cu Hermannstadt (2-1), marșul triumfal al dinamoviștilor s-a oprit: 1-1 cu Petrolul.

Într-o seară în care nici jocul n-a strălucit pe Arcul de Triumf, roș-albii au plătit scump pentru gafa monumentală a lui Epassy din minutul 82. Grozav a profitat de greșeala camerunezului și a adus egalarea pentru Petrolul. Din cauza remizei, Dinamo a irosit șansa de a trece pe primul loc în clasamentul Superligii.

Spre lauda sa, Epassy a avut curajul de a veni la interviul de după meci. Aici, goalkeeper-ul roș-albilor a explicat ce s-a întâmplat la faza golului de 1-1.

„Am decis să ies, dar când eram în aer, n-am reușit să controlez mingea. Trebuie să fim concentrați tot meciul. Dar greșelile se pot întâmpla și e important să reușești să le corectezi. Astăzi, în mod cert, am fi meritat să câștigăm. Suntem dezamăgiți că am plecat acasă cu un singur punct“, a spus portarul în vârstă de 32 de ani.

