Reacția jucătorului de la Dinamo Kiev care a decis meciul de pe Cluj Arena: ce l-a impresionat la echipa lui Bergodi

Universitatea Cluj a părăsit preliminariile Ligii Europa joi seara, fiind învinsă pe teren propriu de Dinamo Kiev, cu scorul de 2-4 la loviturile de departajare, după ce tabela a rămas intactă la capătul a 120 de minute de joc.

Mijlocașul care a transformat execuția decisivă de la punctul cu var a reacționat la finalul partidei, subliniind că se aștepta la o opoziție puternică din partea formației pregătite de Cristiano Bergodi.

„Știam că U Cluj este o echipă bună. Ne-am pregătit foarte bine ca să câștigăm acest meci. Toată lumea se aștepta să ne calificăm. Ne propunem să ajungem în Europa League.

„Am auzit câteva povești despre acest stadion. A fost frumos, mai ales la început, atmosfera a fost extraordinară. Cred că la loviturile de departajare contează și norocul, și psihologia, puțin din toate”, a transmis Justin Lonwijk.