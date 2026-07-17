Reacția jucătorului de la Dinamo Kiev care a decis meciul de pe Cluj Arena: ce l-a impresionat la echipa lui Bergodi

Reacția jucătorului de la Dinamo Kiev care a decis meciul de pe Cluj Arena: ce l-a impresionat la echipa lui Bergodi Europa League
SPORT.RO
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Justin Lonwijk, marcatorul penalty-ului decisiv pentru Dinamo Kiev, a vorbit despre dificultatea duelului cu U Cluj și a lăudat atmosfera de pe stadion.

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Universitatea Cluj a părăsit preliminariile Ligii Europa joi seara, fiind învinsă pe teren propriu de Dinamo Kiev, cu scorul de 2-4 la loviturile de departajare, după ce tabela a rămas intactă la capătul a 120 de minute de joc.

Mijlocașul care a transformat execuția decisivă de la punctul cu var a reacționat la finalul partidei, subliniind că se aștepta la o opoziție puternică din partea formației pregătite de Cristiano Bergodi.

„Știam că U Cluj este o echipă bună. Ne-am pregătit foarte bine ca să câștigăm acest meci. Toată lumea se aștepta să ne calificăm. Ne propunem să ajungem în Europa League.

„Am auzit câteva povești despre acest stadion. A fost frumos, mai ales la început, atmosfera a fost extraordinară. Cred că la loviturile de departajare contează și norocul, și psihologia, puțin din toate”, a transmis Justin Lonwijk.

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Ardelenii merg în Conference League

Oaspeții au dictat ritmul în prima repriză, având două reușite anulate în urma analizei VAR din cauza unor ofsaiduri, dar și o minge trimisă în bara transversală de Ponomarenko. În actul secund, clujenii au echilibrat jocul, ratând șanse importante prin Alexandru Chipciu și Drammeh, însă confruntarea a ajuns inevitabil la loviturile de departajare.

Pentru „șepcile roșii” au înscris Nistor și Bic, în timp ce execuția lui Codrea a fost parată de portarul Neshcheret, iar căpitanul Chipciu a șutat peste poartă. De partea cealaltă, ucrainenii au transformat toate cele patru penalty-uri executate.

În urma acestui rezultat, Universitatea Cluj își va continua parcursul european în turul secund preliminar al Conference League, unde va întâlni formația norvegiană Brann Bergen.

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