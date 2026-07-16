După 0-0 în turul din Polonia, U Cluj și Dinamo Kiev au remizat alb și după 120 de minute în România. Partida a ajuns la loviturile de departajare, unde ucrainenii s-au impus cu 4-2, transformând toate execuțiile. Din tabăra ardelenilor au ratat Dorin Codrea și Alex Chipciu.

Alex Chipciu, după U Cluj - Dinamo Kiev 0-0, 2-4 d.l.d.: "Ne-am bătut cu o echipă de 10 ori mai bună"

După meci, Chipciu a susținut că "nu trebuie făcută o dramă" după eliminarea lui Dinamo Kiev, pe care o consideră "de 10 ori mai bună" decât U Cluj. Căpitanul echipei lui Cristiano Bergodi a punctat mai multe aspecte pozitive pe care le-a văzut pe Cluj Arena.

Pentru U Cluj este al treilea duel important pierdut la loviturile de departajare în decurs de ceva mai mult de două luni, după Cupa și Supercupa României contra Universității Craiova.

"Ne-am bătut cu o echipă de 10 ori mai bună decât noi raportat la ce resurse au. Atacantul lor pleacă pe 30 de milioane, fundașul central pe 20. Știam că va fi un meci mai greu decât în Polonia pentru că nici ei nu aveau ritm și ne-au luat mai de sus. Acum ne-au luat cu lama jos în prima repriză și au și avut multe ocazii. Aș spune că și începutul reprizei a doua a fost la fel. Dar apoi am simțit că eram acolo cât să putem să și marcăm. Cu cât a trecut timpul, simțeam că eram acolo și puteam marca în prelungiri. Aș spune că trebuie să rămânem cu treaba asta. Dacă ne pierdem capul, facem dramă și spunem că am pierdut cu Dinamo Kiev și nu ne dăm seama că am fost la egalitate 90 de minute și 120 acum, cred că o să avem de suferit pe viitor.

Nu trebuie să ne pierdem reperele. Trebuie să luăm lucrurile pozitive. Sincer, nu ne dădea nimeni nicio șansă că vom ajunge nici măcar la penalty-uri cu Dinamo Kiev. Dar când crezi, te lupți, ai șansa să fii acolo.

S-au bătut atâtea penalty-uri, ne-am sucit, care e primul, al doilea, al șaptelea. Nu putem spune că n-am avut o tactică la penalty-uri, dar și echipele adverse, Craiova și Dinamo Kiev, au bătut 14 penalty-uri. Toate gol! E frustrant, dar n-am cum să n-am sentimente de mândrie. Băieții s-au autodepășit, lumea a trăit un meci frumos după atâția ani în Europa, acasă. Da, e frustrare, dar să vedem lucrurile pozitive. De unde am fost și unde am ajuns, să ne batem de la egal la egal cu Dinamo Kiev... am ajuns departe.

Ce explicație? Eu am mai pierdut și cu Ludogorets, și cu Dinamo Zagreb. Am vreo 10 meciuri pierdute la penalty-uri. Ce strategie să faci? Am încercat, ne-am rotit. Ideea e că atunci când ai multe penalty-uri nici nu prea mai ai variante. Și portarii te urmăresc, ăla stătea pe loc, deci e mai dificil. Aș spune că, atunci când te autodepășești, efortul e mult mai mare și se simte la penalty-uri. Ajungi acolo stors de energie.

Îmi asum că am ratat un penalty, dar trebuie să vedem multe lucruri pozitive. De când am ajuns aici, mi-am dorit ca un suporter al lui U Cluj să aibă sentimentul că poate câștiga cu o echipă mai bună din campionat. Dacă am ajuns să avem sentimentul că putem câștiga cu Dinamo Kiev, cred că toți oamenii care au fost aici și au plecat cu proiectul ăsta au făcut un lucru mare", a spus Chipciu.

U Cluj va continua în turul 2 preliminar din Conference League, unde va înfrunta formația SK Brann. Turul este programat pe 23 iulie, pe arena lui Sepsi, iar returul o săptămână mai târziu, în Norvegia.