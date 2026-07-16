După 0-0 în tur și 0-0 în 120 de minute în returul disputat pe ”Cluj-Arena”, meciul dintre ”U” și Dinamo Kiev s-a decis la loteria penaltiurilor câștigată de ucraineni.

Dorin Codrea și Alexandru Chipciu au ratat execuțiile de la 11 metri, iar Dinamo Kiev s-a impus cu 4-2 în fața lui ”U” Cluj și a avansat în turul doi preliminar UEFA Europa League.

Cine e adversara lui ”U” Cluj după eșecul cu Dinamo Kiev și retrogradarea în preliminariile Conference League

Chiar dacă a pierdut, pentru ”U” Cluj nu se termină campania europeană. Echipa pregătită de Cristiano Bergodi a retrogradat în preliminariile UEFA Europa Conference League.

Ardelenii o vor întâlni pe echipa norvegiană Brann în turul doi preliminar. Clubul se află în acest moment pe locul 9 în primul eșalon al Norvegiei (campionatul a început deja), cu 16 puncte după 13 etape.

Echipele de start în ”U” Cluj - Dinamo Kiev

”U” Cluj (4-2-3-1): Neofytos - Stanojev, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Pinho, Drammeh - Ștefănescu, Bic, Mendy - Macalou; Rezerve: Lefter, Coșa, Chinteș, Trică, D. Nistor, Adams, Chukwu, Poulolo, Aliev, Techereș, G. Simion; Antrenor: Cristiano Bergodi

Dinamo Kiev (4-3-3): Nescheret - Kedziora, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak - Pikhalonok, Brazhko, Shaparenko - Voloshyn, Ponomarenko, Redushko; Rezerve: Olkhovyi, Surkis, Vivcharenko, Yarmolenko, Koroboc, Rubchynskyi, Ogundana, Lonwijk, Malysh, Buialskyi, Guerrero, Thiare; Antrenor: Igor Kostiuk