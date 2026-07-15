Igor Kostyuk, antrenorul celor de la Dinamo Kiev, a luat parte la conferința de presă premergătoare returului cu U Cluj.

Igor Kostyuk: ”Nu ne-am putut baza pe Blănuță pentru informații!”

Tehnicianul a fost întrebat printre altele dacă s-a consultat cu Vladislav Blănuță înaintea meciului, având în vedere că fotbalistul a evoluat pentru ”Șepcile Roșii”.

Kostyuk a negat însă și a transmis că nu s-a putut baza pe Blănuță, având în vedere că fotbalistul a evoluat pentru U Cluj acum mai multă vreme, când antrenor era Ioan Ovidiu Sabău, iar stilul de joc era unul cu totul diferit.

”Universitatea Cluj este o echipă experimentată, pe care o respectăm. În meciul de acum o săptămână au evoluat cu trei mijlocași defensivi de meserie, o idee tactică a antrenorului principal. Cu toate acestea, echipa noastră și-a creat numeroase ocazii și a dominat jocul pe toată durata partidei.

Suntem concentrați asupra jocului nostru. Înaintea unui meci, încrederea valorează mai mult decât declarațiile.

(n.r. V-ați consultat cu Vladislav Blănuță?) Am studiat foarte bine adversarul, deoarece există multe surse de informații disponibile. Vladislav a jucat mult timp la Universitatea, așa că nu ne-am putut baza doar pe informațiile oferite de el”, a spus Igor Kostyuk la conferința de presă.

Atacantul este într-o situație ingrată la Dinamo Kiev, unde nu a primit foarte multe șanse din partea lui Kostyuk, după ce fanii au descoperit mai multe postări pro-ruse pe rețelele sociale. Blănuță își dorește să schimbe echipa în această vară, însă nu este simplu în condițiile în care Dinamo Kiev așteaptă o sumă de transfer.