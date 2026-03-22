Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul celor de la Hermannstadt, a spus despre Aurelian Chițu (34), golgheterul sibienilor, că nu ar fi trebuit să lipsească din lotul lui Mircea Lucescu pentru meciul împotriva Turciei (joi, 26 martie, 19:00).

Aurelian Chițu, recomandat de Dorinel Munteanu la națională

Munteanu, omul cu cele mai multe selecții din istoria României (134 de apariții și 16 goluri), l-a apreciat pe Chițu ca fiind una dintre revelațiile stagiunii curente din Superligă.

„Felicitările trebuie să le primească jucătorii. Au respectat în 101% ceea ce am discutat cu ei. S-a văzut pe teren. Am făcut un joc foarte bun, în fața unei echipe dificile, dar nu este de ajuns! Felicitările trebuie să dureze cât mai puțin. După cele două, trei zile pe care le dau libere trebuie să ne concentrăm pe jocul de la Galați, unde trebuie neapărat în această competiție să legăm două, trei, patru victorii la rând.

Am spus de la început, am nevoie de puțin timp. Au înțeles în mare parte. Am pierdut multe meciuri pe greșeli individuale, dar sper că s-au terminat. Am pierdut și din cauza altor factori. Doar prin muncă, prin dăruire o să reușim. Jucătorii cu experiență se antrenează foarte. Le dau să mănânce antrenamente. Chițu și toți jucătorii răspund foarte bine la antrenamente.

Fără să exagerez, Chițu este una dintre revelațiile acestui campionat... cred că ar fi trebuit și el să fie luat în vizorul echipei naționale. La ce jocuri a avut, este un jucător cu experiență, un jucător care a marcat goluri. Ne trebuie și jucători care se apără, dar și care să marcheze”, a declarat Dorinel Munteanu, la flash-interviu, conform digisport.ro.

9 goluri și 3 pase de gol a adunat Aurelian Chițu, în 32 de meciuri pentru Hermannstadt, în sezonul curent al Superligii.

Motivul schimbării rapide a lui Ciubotaru

Munteanu a vorbit și despre motivul pentru care l-a înlocuit pe Kevin Ciubotaru, singurul jucător al sibienilor convocat la națională, în minutul 27, cu Luca Stanciu.

„Nu m-a supărat. A luat cartonaș galben, a avut o intervenție și am discutat cu el. Eu am înțeles că este puțin temător. Eu am mare încredere în el la această convocare. Ne trebuie încredere și mult curaj. Din punct de vedere statistic, al jocurilor, suntem peste Turcia.

Cota lor este amețitoare, dar noi avem palmaresul. Poate să ne ajute. Jucătorii trebuie să se gândească doar la rezultatul final. Avem potențial să o facem. Nu este ușor, dar trebuie să creadă în ei”, a adăugat „Neamțul”.

Hermannstadt a învins-o duminică, pe teren propriu, scor 3-0, pe FC Botoşani, în etapa a doua din play-out-ul Superligii. Au marcat: Chițu (31'), Buș (59') și Albu (72').

