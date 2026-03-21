Daniel Chiriță, pronostic înainte de Turcia – România: "Asta cred că se va întâmpla!"

România întâlnește Turcia în drumul către Cupa Mondială 2026. 

Semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026 dintre Turcia și România se va disputa la Istanbul, pe stadionul lui Beșiktaș. Partida este programată pe 26 martie 2026, de la ora 19:00 și va fi decisivă pentru calificarea în finala barajului, unde ”tricolorii” ar urma să întâlnească învingătoarea duelului Slovacia – Kosovo.

Beșiktaș Park, cunoscut ca Tupras Stadium, a fost inaugurat în 2016 pe locul vechiului Inonu și are o capacitate de aproximativ 42.500 de locuri.

E important ca, stranierii în special, să aibă multe meciuri în picioare la formațiile de club, pentru a avea un ritm cât mai ridicat la ora confruntării cu Turcia.

Daniel Chiriță, pronostic pentru Turcia - România

Daniel Chiriță, fostul fundaș al celor de la Rapid sau de la Petrolul, și-a luat deja bilet la meci și va fi în tribune! Întrebat, într-un dialog cu Sport.ro, cum crede se va termina partida dintre Turcia și România, Chiriță a afirmat că, din punctul său de vedere, este greu de intuit, iar din acest motiv a oferit două perspective.

Fie Turcia se va impune detașat în fața României, fie tricolorii pregătiți de Mircea Lucescu se vor impune la limită, 1-0, grație unei defensive bine organizate și unor incursiuni pe contraatac.

”Eu merg la meci, am luat bilet. Sunt două variante: ori luăm multe, ori facem surpriza, să câștigăm. Am mai vorbit cu oameni, toți zic că ne bat turcii, dar am mai văzut meciuri în care te închizi foarte bine, ai jucători rapizi și poți să câștigi cu 1-0!

Am văzut multe meciuri de acest fel, foarte multe, se poate! Repet, ori ne dau multe, ori îi batem la un gol, așa cred. Sper să fie bine pentru noi!”, a spus Daniel Chiriță pentru Sport.ro.

În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marţi, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.

Lotul României

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat vineri, 20 martie, lotul pe care va miza la partidele din această lună, format din 12 jucători care evoluează la cluburi din străinătate şi 14 fotbalişti din SuperLiga României.

PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAŞI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANŢI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Aflaţi pe lista preliminară a convocărilor la prima reprezentativă, Lisav EISSAT şi Ioan VERMEŞAN se vor alătura lotului U21 al României, sub comanda selecţionerului Costin Curelea, pentru partidele din preliminariile EURO 2027 cu Kosovo (27 martie) şi San Marino (31 martie).

