Supercomputer-ul a refăcut calculele: 4 echipe au rămas în lupta la titlu, iar una aproape și-a triplat șansele!

Două etape s-au scurs din play-off-ul Superligii, care se va relua după pauza pentru meciurile echipelor naționale.

Dintre cele șase echipe din play-off, Universitatea Cluj este singura cu punctaj maxim după primele două etape. Formația lui Cristiano Bergodi a câștigat ambele partide, 2-1 contra lui CFR Cluj și 1-0 împotriva lui FC Argeș.

Universitatea Craiova rămâne principala favorită la titlu. U Cluj aproape și-a triplat șansele față de startul play-off-ului

Aflată pe locul secund, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, U Cluj primește acum șanse aproape triple de a cuceri titlul în simulările realizate de statisticienii de la Football Meets Data.

La startul play-off-ului, U Cluj primea aproximativ 12% șanse de a ridica trofeul de campioană. După cele două victorii și pași greșiți ai contracandidatelor, ardelenii sunt cotați acum cu 33,4% șanse de a realiza o premieră în istoria clubului.

Principala favorită pentru câștigarea titlului este văzută în continuare Universitatea Craiova (41,9%), care a învins la limită Dinamo (1-0) în ultima etapă și și-a recăpătat prima poziție în clasament.

Rapid (12,2%) și CFR Cluj (11,6%) păstrează și ele speranțe pentru cucerirea titlului, în timp ce Football Meets Data exclude practic deja două formații din lupta la titlu: FC Argeș (0,5%) și Dinamo (0,4%). "Câinii" sunt singurii cu două eșecuri în play-off și au ajuns la 5 înfrângeri consecutive în Superliga.

FMD: Șansele la titlu după primele două etape din play-off

Cum arătau calculele înainte de startul play-off-ului

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Fața la joc! e azi de la 13:30, LIVE pe Pro TV și VOYO
Transfer la Dinamo acolo unde este nevoie! ”O forță a naturii”
Record absolut pentru LeBron James, la 41 de ani!
Dinamo și FCSB s-au pus de acord: "De ce să nu ne convină?"
România - Turcia, meci decisiv AZI pentru calificarea la Campionatul Mondial, EXCLUSIV pe VOYO și Pro Arena!
Stanciu și Ianis Hagi, out din echipa de start? Basarab Panduru a ales titularii pentru „iadul” de la Istanbul

Turcii au văzut cum arată lotul României pentru baraj și au reacționat în două cuvinte

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Modificare de urgență în lotul României pentru barajul cu Turcia

Iranul a surprins toată planeta: cum au fost primite fotbalistele „trădătoare“ la revenirea în țară

Tricolorul răsuflă ușurat! A ratat convocarea la baraj, dar primește o veste uriașă despre transferul carierei

Dinamo și FCSB s-au pus de acord: "De ce să nu ne convină?"
Bratu și Torje propun o surpriză majoră în primul 11 al României pentru barajul cu Turcia: "N-are nicio greșeală sezonul ăsta"
Câți jucători de la FCSB sunt convocați la echipele naționale pentru meciurile din această lună
Record absolut pentru LeBron James, la 41 de ani!
Turcii au văzut cum arată lotul României pentru baraj și au reacționat în două cuvinte
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Unul dintre „dușmanii” din primul mandat al lui Donald Trump a murit. Reacția liderului de la Casa Albă: „Mă bucur”

Condiția pusă de iranieni pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Anunțul Teheranului

