Supercomputer-ul a refăcut calculele: 4 echipe au rămas în lupta la titlu, iar una aproape și-a triplat șansele!

Dintre cele șase echipe din play-off, Universitatea Cluj este singura cu punctaj maxim după primele două etape. Formația lui Cristiano Bergodi a câștigat ambele partide, 2-1 contra lui CFR Cluj și 1-0 împotriva lui FC Argeș.

Universitatea Craiova rămâne principala favorită la titlu. U Cluj aproape și-a triplat șansele față de startul play-off-ului

Aflată pe locul secund, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, U Cluj primește acum șanse aproape triple de a cuceri titlul în simulările realizate de statisticienii de la Football Meets Data.

La startul play-off-ului, U Cluj primea aproximativ 12% șanse de a ridica trofeul de campioană. După cele două victorii și pași greșiți ai contracandidatelor, ardelenii sunt cotați acum cu 33,4% șanse de a realiza o premieră în istoria clubului.

Principala favorită pentru câștigarea titlului este văzută în continuare Universitatea Craiova (41,9%), care a învins la limită Dinamo (1-0) în ultima etapă și și-a recăpătat prima poziție în clasament.

Rapid (12,2%) și CFR Cluj (11,6%) păstrează și ele speranțe pentru cucerirea titlului, în timp ce Football Meets Data exclude practic deja două formații din lupta la titlu: FC Argeș (0,5%) și Dinamo (0,4%). "Câinii" sunt singurii cu două eșecuri în play-off și au ajuns la 5 înfrângeri consecutive în Superliga.

FMD: Șansele la titlu după primele două etape din play-off